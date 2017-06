„NYT“: Fünf Investoren forderten Rückzug

Der wegen seines Führungsstils umstrittene Chef des Fahrdienstanbieters Uber, Travis Kalanick, ist endgültig zurückgetreten. Der Schritt sei auf Druck von Uber-Investoren erfolgt, teilte ein Konzernsprecher am Mittwoch mit. Die „New York Times“ („NYT“) berichtete, fünf große Investoren hätten in einem Brief den sofortigen Rücktritt Kalanicks gefordert. Bei dem Konzern aus San Francisco hatten sich Beschwerden über sexuelle Belästigungen und Diskriminierungen gehäuft.

Lesen Sie mehr …