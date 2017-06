Confederations Cup: Russland kann „Selecao“ kaltstellen

Russland peilt heute (17.00 Uhr, live in ORF eins) bei seinem zweiten Auftritt beim Confederations Cup gegen den noch sieglosen Europameister Portugal den zweiten vollen Erfolg an. „Das Stadion wird voll sein. Das wird uns helfen, es gibt uns Kraft, und wir können gewinnen“, sagte Stürmerstar Fjodor Smolow. Während dem Gastgeber schon das Semifinale winkt, stehen Cristiano Ronaldo und Co. unter Zugzwang. Allerdings haben die Portugiesen bereits bei der EM im Vorjahr bewiesen, dass man auch ohne Sieg weiterkommen kann.

