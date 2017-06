Toter bei Streit in Grazer Haftanstalt Karlau

Ein 34 Jahre alter Häftling ist in der Nacht bei einem Streit in der Justizanstalt Graz-Karlau getötet worden. Die Tat passierte in einer Zelle. Das Motiv ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.

