Sohn des Königs baut Einfluss aus

Im saudi-arabischen Königshaus zeichnet sich ein Generationswechsel ab, aber nicht nur das: König Salman überraschte am Mittwoch mit einer Änderung der Thronfolge. Er ernannte seinen Sohn Mohammed bin Salman zum Kronprinzen, dieser wird außerdem stellvertretender Regierungschef. In der Erbfolge des wahhabitischen Königreichs übernimmt der erst 31-Jährige nun die Position von Salmans Neffen Mohammed bin Najif. Der neue Kronprinz ist für Saudi-Arabien ungewöhnlich jung, gilt als Architekt einer neuen Wirtschaft, aber in seinen Plänen auch als unberechenbar.

