Betrunkener, nackter Hoteldieb in Wien

Ein betrunkener, nackter Mann ist in der Nacht auf gestern über ein Fenster in ein Hotelzimmer in Wien-Alsergrund eingestiegen. Als er Geld und eine Uhr stahl, weckte er den Hotelgast. Dieser verständigte die Polizei.

