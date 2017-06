Mordversuch: Gutachter sieht Überleben als „Lottosechser“

Wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin steht ein 36-Jähriger in Graz vor Gericht. Der Gerichtsgutachter bezeichnete die Tatsache, dass die Frau überlebte, am heutigen Prozesstag als „medizinischen Lottosechser.“

