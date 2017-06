Ein Käfig voller Fußballnarren

ORF.at/Dominique Hammer

In Wien gibt es mehr als 200 sogenannter „Käfige“, in denen Kinder und Jugendliche der schönsten Nebensache der Welt frönen: dem Fußball. Die Caritas nutzt seit mehreren Jahren den sozialen Aspekt des Fußballs und orgsnisiert im Rahmen ihrer Käfig League regelmäßige Trainingseinheiten für Sechs- bis 14-Jährige in 22 Parks der Bundeshauptstadt. Dass der Käfig mitunter zur Kaderschmiede werden kann, erzählen u.a. Ex-Nationalteamspieler Ümit Korkmaz und NBA-Basketballer Jakob Pöltl im Video-Interview.

