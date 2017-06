Österreich wendet wenig für Kindergarten, Volksschule auf

In Österreich wird im OECD-Vergleich ein eher geringer Anteil des BIP für Volksschule und Kindergarten aufgewendet. Das zeigt die heute vorgestellte OECD-Studie „Starting Strong“. Laut dieser fließen hierzulande nur 0,9 Prozent des BIP aus öffentlichen wie privaten Quellen in die Volksschulen (OECD-Schnitt: 1,5 Prozent) und 0,6 Prozent in die frühkindliche Erziehung (OECD: 0,8 Prozent).

Israel an der Spitze im Volksschulbereich

Zwei Prozent oder mehr des BIP für den Volksschulbereich werden in Israel (2,4), Dänemark (2,2), Island, Norwegen, Kanada, Kolumbien (je 2,1 Prozent), Mexiko und Irland (je 2,0 Prozent) aufgewendet. Weniger als ein Prozent sind es neben Österreich in Ungarn, der Slowakei (je 0,9 Prozent), Tschechien (0,8 Prozent) und Deutschland (0,6 Prozent).

Die höchsten Aufwendungen für die frühkindliche Erziehung gemessen am BIP gibt es in Schweden und Norwegen (je 2,0 Prozent). Gering sind sie demgegenüber in Irland (0,1 Prozent), der Schweiz und Japan (je 0,2 Prozent).

Anders sehen diese Zahlen aus, wenn man die jährlichen öffentlichen Ausgaben pro Kind, kaufkraftbereinigt in Dollar, betrachtet. Hier liegt Österreich mit 10.780 Dollar für den Volksschulbereich und 8.737 für den frühkindlichen Bereich klar über dem OECD-Schnitt (8.461 bzw. 8.070 Dollar).

Unterschied: In dieser Maßgröße werden nur die öffentlichen Ausgaben (ohne private) einbezogen. Außerdem liegen „reiche“ Staaten wie die Schweiz, Norwegen, Dänemark und Österreich naturgemäß weiter vorne. Und schließlich macht vor allem im frühkindlichen Bereich die Betreuungsrate einen Unterschied: So wendet etwa die Schweiz nur 0,2 Prozent des BIP für frühkindliche Erziehung auf, hat aber hohe Pro-Kopf-Ausgaben. Das liegt daran, dass nur drei Prozent der Dreijährigen einen Kindergarten oder eine vergleichbare Einrichtung besuchen.