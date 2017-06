Heikle Tory-Vorhaben ausgespart

In mehrfacher Weise abgespeckt ist am Mittwoch das Programm der britischen Regierung von Queen Elizabeth II. im Parlament vorgestellt worden. Sie präsentierte die Regierungsvorhaben ohne den üblichen Pomp - erstmals seit 1974. Inhaltlich stellte Premierministerin Theresa May vor allem die Pläne für den „Brexit“ in den Mittelpunkt. Viele andere umstrittene Vorhaben aus dem konservativen Wahlprogramm wurden gestrichen oder verschoben. Heikel wird es für May, wenn nächste Woche über das Programm abgestimmt wird: Eine Ablehnung wäre wohl ihr politisches Aus - und noch hat sie nicht genügend Stimmen für eine Mehrheit.

