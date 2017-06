Freispruch in Prozess um IS-Propagandalied

In einem Prozess um Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ist ein 22-Jähriger heute freigesprochen worden. Der Tschetschene hatte vor fast zwei Jahren ein Propagandalied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gepostet.

