UNO erklärt Hungersnot im Südsudan für beendet

Dank eines entschlossenen Hilfseinsatzes ist die Hungersnot in Teilen des Südsudan nach Angaben der Vereinten Nationen zu Ende.

Dennoch ist die Zahl der Menschen, die nicht genug zu essen haben, von 4,9 Millionen im Februar auf jetzt sechs Millionen Menschen gestiegen. Das entspricht etwa der Hälfte der Bevölkerung des ostafrikanischen Landes, wie mehrere UNO-Organisationen heute mitteilten.

Die UNO hatte in dem Bürgerkriegsland Ende Februar in Teilen des Bundesstaats Unity eine Hungersnot ausgerufen, die erste weltweit seit 2011. Die UNO spricht von einer Hungersnot, wenn bereits viele Menschen an Unterernährung gestorben sind.