Subtiles Signal?

Am Mittwoch hat Queen Elizabeth II. im britischen Parlament das Programm der Regierung vorgestellt. Dass Premierministerin Theresa May zahlreiche umstrittene Gesetzespläne gestrichen hat, sich vollkommen auf den „Brexit“ konzentrieren will und noch immer keine Regierungsmehrheit hat, interessierte plötzlich niemanden mehr: Denn da war dieser Hut. Zum ersten Mal seit 1974 vollzog die Königin die Verlesung „dressed down“, also ohne Krone und sonstigen Pomp. Dafür erschien sie mit einem Hut, der frappant an die EU-Flagge erinnert. An einen Zufall will niemand glauben.

