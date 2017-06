„Ignoranz“: Rüffel für U-Ausschuss-Zeugen Schmidt

Im Eurofighter-Untersuchungsausschuss hat heute den Abgeordneten Georg Schmidt, früherer Bundesheerpilot und später Lobbyist mit angeblich guten Kontakten zur ÖVP, Rede und Antwort gestanden. Vor allem zum Finale der rund vier Stunden dauernden Befragung wurde es teils hitzig.

Auf die ausschweifenden Antworten des Zeugen reagierten die Abgeordneten am Nachmittag jedenfalls zunehmend gereizt. Einen heftigen Rüffel handelte sich Schmidt zudem vom Vorsitzenden Karlheinz Kopf (ÖVP) ein, als er eine Frage der Grünen Sigrid Maurer mit dem Hinweis beantwortete, dass ihn das Thema nicht interessiere: „Das ist eine Ignoranz, die hier keinen Platz hat.“

„Lobbyist der Landesverteidigung“

Zuvor verteidigte Schmidt unter anderem

den Eurofighter als „weltbestes Kampfflugzeug“. Dass der Lieferant nicht liefern habe können, sei ein Irrtum: „Das halte ich für ein Märchen.“ Nicht nachvollziehen konnte Schmidt zudem, warum er in Unterlagen als Verbindungsmann zur ÖVP bezeichnet wird: „Das ist mir völlig rätselhaft.“

Bereits in seinem Statement vor Beginn der Befragung sagte Schmidt: „Ich bin kein EADS-Lobbyist“. Den Grünen warf Schmidt in diesem Zusammenhang vor, diese „falsche Unterstellung“ auf ihrer Homepage zu veröffentlichen. Wenn man schon den Begriff Lobbyist verwenden wolle, dann wolle er als „Lobbyist der Landesverteidigung“ bezeichnet werden, so Schmidt.

Kritik an „Zivildiener“ Darabos

Schmidt sagte, dass er als Berater kein Geld bekommen habe. Die Firma IT Solution, deren Geschäftsführer Schmidt früher war, lieferte Software an EADS. Heute gehört das Unternehmen seinem jüngsten Sohn, zu dem es allerdings nicht unbedingt ein spannungsfreies Verhältnis gebe, sagte er.

Nicht genau erinnern konnte sich Schmidt unter anderem, welche Beratungsleistungen er für seine EADS-Kontaktleute Klaus-Dieter Bergner, Wolfgang Aldag und Alfred Plattner erbracht hat.

Kritik fand Schmidt dann auch für den Vergleich von Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ). Der „Zivildiener“ sei dabei über den Tisch gezogen worden. „Ein Superprojekt ist durch diesen Deal kaputtgemacht worden“, meinte er in seiner Befragung. In Abrede stellte er, als EADS-Berater Geld bekommen zu haben.

Morgen zwei Zeugen

Fortgesetzt werden die Zeugenbefragungen morgen mit Edwin Wall, Eurofighter-Verhandlungsführer des Verteidigungsministeriums, und dem Anwalt Leopold Specht. Er war Berater des damaligen Kanzlers Alfred Gusenbauer (SPÖ) in Zusammenhang mit den Eurofighter-Vergleichsgesprächen 2007.