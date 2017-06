Betrunkener Segler auf Neusiedler See gerettet

Ein Augenzeuge und ein Polizist haben heute auf dem Neusiedler See einem betrunkenen Segler das Leben gerettet: Der 65-jährige Wiener hatte mehr als zwei Promille Alkohol im Blut, als er vom Boot in den See stürzte.

