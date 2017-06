Fußball: Rapid geht mit Zuversicht in Saison

Bei Rapid ist gestern Trainingsauftakt in Wien gewesen. Die Hütteldorfer starteten ihre Vorbereitung auf die neue Saison mit Zuversicht. „Ich denke schon, dass wir sehr viel gelernt haben aus der letzten Saison“, sagte Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel. Das Betreuerteam wurde mit einem neuen Athletikcoach, einem zweiten Physiotherapeuten und einem Rehatrainer aufgestockt. Der zuletzt an den WAC verliehene Stürmer Philipp Prosenik kehrte in die Kampfmannschaft zurück, zudem ist man auf der Suche nach einem Linksverteidiger.

