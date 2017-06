Mossul: Irakische Truppen weiter auf Vormarsch

Irakische Truppen sind staatlichen Medien zufolge in Mossul und damit der letzten verbliebenen Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak weiter vorgerückt. Den Angaben zufolge seien die Soldaten unterstützt durch Luftschläge der US-geführten Anti-IS-Koalition rund einen halben Kilometer in das verbliebene IS-Viertel in der Altstadt Mossuls eingedrungen.

Laut den Berichten rückten die Streitkräfte auch näher an die Große Mosche von al-Nuri heran. Das Gotteshaus hat eine große symbolische Bedeutung, weil IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi sich dort das erste Mal der Öffentlichkeit gezeigt hatte.

Die vollständige Einnahme der Großstadt sei nicht mehr fern, sagte ein Militärsprecher. Irakische Truppen hatten vergangenen Herbst mit der Mossul-Offensive begonnen.