Neue Polizeidirektoren für NÖ und Steiermark

Der bisherige Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler, wird Landespolizeidirektor in Niederösterreich, Gerald Ortner folgt Josef Klamminger als Landespolizeidirektor in der Steiermark. Das gab Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) heute Nachmittag bekannt.

Die Begutachtungskommission hatte zur Neuausschreibung der Posten in NÖ und in der Steiermark zuvor getagt und unter den drei Bewerbern für Niederösterreich und sieben für die Steiermark die am besten geeigneten empfohlen. Sobotka traf im Einvernehmen mit den Landeshauptleuten Johanna Mikl-Leitner und Hermann Schützenhöfer (beide ÖVP) seine Entscheidung.

