Boris Becker von Gericht für bankrott erklärt

Der frühere deutsche Tennisweltstar Boris Becker ist von einem Konkursgericht in der britischen Hauptstadt London für zahlungsunfähig erklärt worden. Richterin Christine Derrett lehnte heute ein Gesuch der Anwälte Beckers ab, eine Rückzahlung von mehreren Millionen Euro um weitere vier Wochen aufzuschieben. Becker schuldet das Geld dem privaten Bankhaus Arbuthnot, Latham und Co.

Beckers Anwalt John Briggs hatte argumentiert, es gebe ausreichend Beweise dafür, dass der dreimalige Wimbledon-Sieger die Verbindlichkeiten bald begleichen könne. Nach seinen Angaben könnte Becker durch Refinanzierungen unter anderem seines Anwesens auf Mallorca sechs Millionen Euro aufbringen. Ein Bankrott wirke sich zudem ungünstig auf das „Image“ Beckers aus, sagte sein Anwalt.

Die Richterin erwiderte, daran hätte Becker „schon vor langer Zeit“ denken sollen, zumal die Schuld schon seit 2015 bestehe. Man habe den Eindruck, dass Becker „den Kopf in den Sand“ stecke, sagte die Richterin. Sein Anwalt räumte ein, Becker sei „keine Person, die in Finanzfragen sehr bewandert ist“. Per Presseerklärung kündigte Beckers Rechtsvertretung einen „umgehenden“ Antrag zur Aufhebung des Gerichtsentscheids an. Betont wurde in der Ausseundung zudem, dass Meldungen, wonach Becker „pleite“ sei, nicht der Wahrheit entsprechen würden.