Ehemaliger Flüchtlingskoordinator Ferry Maier im Studio

Die ehemaligen Flüchtlingskoordinatoren der Regierung kritisieren die österreichische Flüchtlingspolitik. Bürokratie, Behördenversagen und Ignoranz hätten ihre Arbeit erschwert, heißt es in einem Buch, das heute präsentiert wurde. Einer der Autoren, Ferry Maier, ist Gast im ZIB2-Studio.

Ungarn und die Schleppertragödie

In der Tragödie von Parndorf mit 71 in einem LKW erstickten Flüchtlingen hat in Kecskemet der Prozess gegen die Schlepper begonnen. Über die politischen Auswirkungen des Dramas berichten Alexander Hecht und Elizabeth Hausmann-Farkas.

Ein Falke als Kronprinz

Der saudische König Salman hat seinen Sohn Mohammed zum Kronprinzen ernannt. Der 31-Jährige gilt als Hardliner, dessen Einfluss wachsen dürfte. Karim El-Gawhary berichtet.

70 Jahre Marshall-Plan

Viele fordern einen „Marshall-Plan“ für Afrika. Eine Veranstaltung in Wien erinnert an die „Marshall-Plan“-Hilfe für Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg.

Freimaurer und Weltverschwörung

Eine Ausstellung über die Freimaurer setzt sich mit der Problematik von Verschwörungstheorien auseinander. Angesichts der Rolle von „Fake News“ ein aktuelles Thema, berichtet Stefan Daubrawa.

ZIB2 mit Tarek Leitner, 22:00 Uhr

Textfasung: Zeit im Bild