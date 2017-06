Sahelzone: Grünes Licht stimmt für neue Anti-Terror-Truppe

Der UNO-Sicherheitsrat hat der Entsendung einer 5.000 Soldaten starken, afrikanischen Truppe zum Kampf gegen Rebellen und islamistische Terroristen in der Sahelzone zugestimmt. Das UNO-Gremium stimmte heute mit einer entsprechende Resolution für die Eingreiftruppe, auf die sich die Länder Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad („G5-Sahel“) im März geeinigt hatten.

„Der Sahel kann kein Rückzugsort für Terroristen sein“, sagte Frankreichs UNO-Botschafter Francois Delattre, der den Resolutionsentwurf vorgelegt hatte. Die neue Eingreiftruppe soll friedenserhaltende Maßnahmen der UNO in der Region ergänzen. In Mali sind in der als Minusma bekannten Mission derzeit bereits rund 12.500 Blauhelme im Einsatz. Die neue Truppe sei ein „wesentlicher Test“ für die fünf Sahel-Länder, sagte Delattre.

Afrikanische Staaten übernehmen die Verantwortung für die Sicherheit in ihren Regionen zunehmend selbst. UNO-Mittel werden für den Einsatz nicht versprochen, stattdessen heißt es in der Resolution, dass die fünf Länder „ausreichende Ressourcen“ zur Verfügung stellen müssten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres bemüht sich derzeit, die Peacekeeping-Einsätze zu verschlanken. Die USA haben gedroht, ihre vergleichsweise hohen Zahlungen für die UNO-Missionen zu kürzen.