Irakische Armee: IS sprengt Mossul-Wahrzeichen

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat heute die Große Al-Nuri-Mosche in Mossul und deren berühmtes Minarett gesprengt. Das teilte die irakische Armee am Abend mit. Von der Moschee aus hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi im Juni 2014 sein selbst erklärtes Kalifat ausgerufen.

Laut Medienberichten waren schwere Gefechte nahe der Al-Nuri-Moschee im Gange. Die vollständige Einnahme der Großstadt sei nicht mehr fern, sagte ein Militärsprecher. Irakische Truppen hatten vergangenen Herbst mit der Mossul-Offensive begonnen.