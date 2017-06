Wie geht Brüssel mit der Terrorgefahr um?

Am Tag nach dem vereitelten Anschlag in Brüssel wird klar: Es war Glück im Unglück, dass nicht mehr passiert ist. Der Täter stammt einmal mehr aus dem Stadtteil Molenbeek und sympathisierte offenbar mit der Terrormiliz IS. Wie geht Brüssel mit dieser andauernden Terrorgefahr um? Eine Reportage von Peter Fritz.

Turbulente Regierungsumbildung in Paris

Der neue französische Präsident Emmanuel Macron hat in einer turbulenten Regierungsumbildung sein Kabinett zusammengestellt. Die Spitzenbeamtin und bisherige Bahnmanagerin Florence Parly wird neue Verteidigungsministerin, berichtet Eva Twaroch aus Paris.

Neues Privatinsolvenzrecht auf Schiene

In Österreich ist heute mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP eine Reform des Privatkonkurses auf den Weg gebracht worden. Die Mindestentschuldungsdauer sinkt von sieben auf fünf Jahre, und die Schuldner müssen keine Mindestquote mehr erreichen.

ZIB24 mit Roman Rafreider, 23:32 Uhr, ORF eins

Textfassung: Zeit im Bild