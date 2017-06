Familie Obama zum Urlaub in Indonesien erwartet

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama geht wieder auf Reisen. Gemeinsam mit seiner Familie wird der 55-Jährige Ende des Monats in Indonesien erwartet. Das gab das Außenministerium des Landes heute bekannt.

Während der zehntägigen Reise seien Aufenthalte auf der Ferieninsel Bali und in der Hauptstadt Jakarta geplant. Präsident Joko Widodo werde Obama zudem mit Sicherheit auf einen Kaffee oder Tee einladen, sagte ein Ministeriumssprecher.

Obama hat einen Teil seiner Kindheit in dem Inselstaat verbracht, nachdem seine Mutter einen Indonesier geheiratet hatte. Seit seinem Abschied aus dem Weißen Haus im Jänner sind der Ex-Präsident und seine Frau Michelle viel unterwegs. Sie besuchten etwa bereits Hawaii sowie Inseln in der Karibik und der Südsee. Im Mai verbrachten sie einen Urlaub in der Toskana.