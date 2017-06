Kreise ziehen sich rund um den Globus

Sucht ist nur ein Teil der Drogenproblematik, unterstreicht die UNO in ihrem jährlichen Weltdrogenbericht, der am Donnerstag in Wien vorgestellt wurde. Das Dossier weist eindringlich auf die Kreise hin, die das Problem rund um den Globus zieht - von Millionen HIV-Infizierten und noch viel mehr Hepatitis-C-Erkrankten über neue Kriminalitätsstrukturen bis zu den Einflüssen auf Terrorismus und die Krise lateinamerikanischer Staaten. Überhaupt arbeitet der Bericht in seiner nunmehr 20. Auflage das Problem so umfassend auf wie selten zuvor - und rechnet etwa Drogenkonsum in vernichtete Lebensjahre um.

