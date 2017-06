Peaches: Punkperformance bei Akademie-Jubiläum

Die Wiener Akademie der Bildenden Künste ist eine altehrwürdige Institution. Gegründet 1692, gilt sie als die älteste Kunstuniversität Mitteleuropas. Weniger gediegen als vielmehr ausgelassen, provokant und ekstatisch ging es bei ihrem 325-Jahr-Jubiläum gestern im Innenhof des Hauses am Wiener Schillerplatz zu.

Gegen 23.00 Uhr stürmte die kanadische Punkperformerin Peaches in einem pinkfarbenen Zottelkostüm die Bühne, auf dem Kopf einen Filzhut in Form eines weiblichen Geschlechtsteils. Zu elektronischen Beats skandierte sie Wörter, die Eltern ihren Kindern verbieten, auf Englisch und zwischendurch immer wieder auf Deutsch.

ORF.at/Maya Mc Kechneay

Aktsaal als Backstage-Raum

Während sie in ihren Texten zu Selbstbestimmung und frei gelebter Sexualität aufrief, kletterte Peaches - mittlerweile in einem Nude-Kostüm mit paillettenbesetzten Stoffbrüsten - am Gerüst der Bühne hinauf oder imitierte die klassisch männliche Siegerpose: Champagnerflasche schütteln, aufkorken und die Fontäne ins Publikum richten.

Lass dir nicht vorschreiben, wie du dich als Mann, Frau, Mensch zu verhalten hast, lautete ihre tanzbare Botschaft. Nach dem Auftritt stand der erschöpften Sängerin der passende Backstage-Raum zur Verfügung: Im historischen Aktsaal der Akademie ist Nacktheit seit Jahrhunderten selbstverständlich.