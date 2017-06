Corbyns Schatten über Clintons Partei

Die Niederlagen bei den jüngsten Kongressnachwahlen in zwei US-Bundesstaaten haben bei den Demokraten alte Gräben aufgerissen. Knapp eineinhalb Jahre vor den „Midterm Elections“, bei denen unter anderem das gesamte Repräsentantenhaus neu bestimmt wird, ist in der Partei ein Strategiestreit entbrannt, der an das Duell Hillary Clinton gegen Bernie Sanders in der Präsidentschaftsvorwahl anschließt. Eine Rolle könnte dabei US-Präsident Donald Trump spielen - und der britische Labour-Chef Jeremy Corbyn.

Lesen Sie mehr …