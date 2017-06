A4-Schlepperprozess fortgesetzt

In der ungarischen Kleinstadt Kecskemet ist heute Früh der Prozess gegen die Schlepperbande fortgesetzt worden, die für den qualvollen Erstickungstod von 71 Flüchtlingen in einem Kühl-Lkw im August 2015 verantwortlich sein soll. Deren Leichen wurden in dem Fahrzeug an der Ostautobahn (A4) bei Parndorf im Burgenland gefunden.

Für den zweiten Prozesstag waren die Einvernahmen des Hauptangeklagten, eines 30-jährigen Afghanen und seines Stellvertreters, eines gleichaltrigen Bulgaren, geplant. Insgesamt sind elf Bandenmitglieder angeklagt, zehn nahmen auf der Anklagebank Platz, ein Mann ist auf der Flucht.

Doch die Einvernahme von Lahoo S. gestaltete sich schwierig. Er verweigerte die Aussage, obwohl auf seinen Wunsch hin die Übersetzerin vom Vortag ausgetauscht wurde, über die sich der Angeklagte beschwert hatte. Der Streit über angeblich unkorrekte Übersetzungen hatte zum Prozessauftakt für teils lautstarke Auseinandersetzungen gesorgt.

