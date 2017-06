EZB erwartet Konjunkturerholung in Euro-Zone

Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet mit einem anhaltenden Konjunkturaufschwung im Währungsraum. „Insgesamt deuten aktuelle Daten auf ein solides Wachstum im zweiten Quartal 2017 hin“, heißt es in dem heute veröffentlichten EZB-Wirtschaftsbericht. Die derzeitige Dynamik erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass der Aufschwung stärker als erwartet ausfallen werde.

Unterstützt werde die Erholung von der Geldpolitik der Notenbank. Gefahren resultierten vor allem aus globalen Faktoren.

Schlechte Ertragslage der Banken

„Die Erholung der Unternehmensinvestitionen dürfte auch in näherer Zukunft anhalten“, heißt es im Bericht. Dämpfend wirkten allerdings die schlechte Ertragslage der Banken und der immer noch hohe Bestand an faulen Krediten in deren Bilanzen in einigen Ländern. Das beeinträchtige die Finanzierung von Investitionen.

Die Unternehmen in der Euro-Zone hatten zu Beginn des zweiten Quartals ihre Produktion merklich erhöht. Das spricht für anhaltendes Wirtschaftswachstum, nachdem im ersten Quartal das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit 0,6 Prozent doppelt so stark zugelegt hatte wie das der weltgrößten Volkswirtschaft USA.