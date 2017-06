Britische Koalition könnte in einer Woche stehen

Die Verhandlungen über eine neue Regierung in Großbritannien dürften einem Abgeordneten der nordirischen DUP zufolge bis kommenden Donnerstag abgeschlossen sein. Die Chancen auf eine Vereinbarung mit den Konservativen von Premierministerin Theresa May bis dahin stünden „sehr gut“, sagte Jeffrey Donaldson heute dem Sender BBC. „Je früher, desto besser“, ergänzte er.

May treibe den Einigungsprozess voran, so Donaldson. Auch Finanzminister Philip Hammond zeigte sich zuversichtlich. Zwar seien sich Torys und DUP nicht in allen Punkten einig, sagte er der BBC, in den wichtigen Fragen wie Wirtschaftswachstum, Verteidigung und Kampf gegen den Terrorismus jedoch schon.

Behütete Queen sorgt für Spekulation

Hammond unterstrich zudem, er sei überzeugt, dass May auch noch zum Jahresende Premierministerin sein werde. Die Konservativen hatten bei der von May ausgerufenen Unterhauswahl am 8. Juni ihre absolute Mehrheit verloren und suchen seitdem die Unterstützung der DUP.

May legte gestern bereits die Umrisse ihres Regierungsprogramms vor. Verlesen wurden die Inhalte traditionsgemäß von Queen Elizabeth II. im britischen Parlament. Die Querelen der Innenpolitik interessierte plötzlich niemanden mehr: Denn da war dieser Hut. Statt in Krone und Pomp erschien sie in „Zivil“ und mit einem Hut, der frappant an die EU-Flagge erinnert. An einen Zufall will niemand glauben.

