Auf der Suche nach dem letzten Pixel Klimt

„Früher haben wir uns hier auf den Teppich gelegt, um den Klimt zu studieren.“ So beschreibt Klimt-Experte Alfred Weidinger die Annäherung an das große Frühwerk von Klimt, seinem Bruder Ernst und Franz Matsch, unter dem täglich Hunderte Menschen auf dem Weg vom und ins Burgtheater an der Feststiege durchspazieren. Wer nach oben blickt, hat durch die Ferne des Kunstwerks selten das Gefühl, unter einem Klimt durchzugehen.

Das kann sich ändern. Denn das Frühwerk des gerade einmal 20-jährigen Klimt ist nun bis aufs letzte und kleinste Detail digital neu zu entdecken. Man entdecke Erstaunliches, verrät der Experte, nicht nur weil Klimt sogar die Abdrücke der Unterwäsche gemalt habe.

