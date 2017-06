Schwere Gewitter am Sonntag erwartet

Das heiße Wetter hat Österreich fest im Griff - aber für alle, die darunter leiden, ist zumindest ein bisschen Erleichterung in Sicht: Am Samstag sollte der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht sein. Waren die Meteorlogen bisher davon ausgegangen, dass es brütend heiß weitergeht, rechnen sie nun mit einem leichten Rückgang der Temperaturen. Am Sonntag werden dann österreichweit Unwetter erwartet. Eine richtige Abkühlung sollte laut derzeitigen Prognosen erst nächste Woche folgen - und das nur in einem Teil des Landes.

