Kinderpsychiatrie Innsbruck: „Gefängnis und Versuchsklinik“

Über drei Jahrzehnte lang war die Kinderpsychiatrie in Innsbruck ein Ort des Schreckens. Von den 50er bis in die 80er Jahre wurden Sechs- bis 15-Jährige gedemütigt, geschlagen und mit Medikamenten ruhiggestellt. Das Fazit der Betroffenen: „Es war Gefängnis, Kinderheim und Versuchsklinik in einem.“ Das zeigt die bisher umfassendste Studie zu dem Thema.

