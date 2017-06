Brüssel: Kurz will mehr Druck in Migrationsfrage

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat heute vor Beginn des im Vorfeld eines EU-Gipfels traditionellen Treffens der Europäischen Volkspartei (EVP) in Brüssel betont, dass die Zusammenarbeit mit außereuropäischen Staaten in der Migrationsfrage verstärkt werden sollte.

Dabei solle durchaus auch finanzieller Druck ausgeübt werden, dass „Staaten ihre Staatsbürger zurücknehmen“, forderte der designierte ÖVP-Chef am Rande des Treffens, an dem er erstmals teilnahm.

Nicht nur der Zustrom über die Mittelmeer-Route steige jedes Jahr, auch würden immer mehr Menschen ertrinken, so Kurz. Im Jahr 2015 seien über 3.000 Menschen ertrunken, „im Jahr 2016 über 5.000 Menschen, und im Jahr 2017 wird die Zahl an Toten noch höher sein“, sagte Kurz. Wie viele überhaupt auf dem Weg in Richtung Nordafrika verdursten, „das wissen wir nicht einmal“, so Kurz.

Kurz: Braucht Systemwechsel

Daher sei er der Meinung, dass es hier dringend einen Systemwechsel brauche, wiederholte der ÖVP-Chef seine Forderung. Solange die Rettung im Mittelmeer mit einem Ticket nach Mitteleuropa verbunden sei, machten sich immer mehr Menschen auf den Weg. Das führe dazu, dass die Schlepper mehr verdienen würden und die Zahl der Toten weiter steige, so Kurz.

Daher solle die Zusammenarbeit mit außereuropäischen Staaten wie Ägypten und Tunesien verstärkt werden. „Solange wir diesen Staaten aber kein Angebot machen, dürfen wir uns nicht wundern, dass es keine Asylzentren außerhalb Europas gibt“, sagte Kurz.

„Europa muss auf seine Interessen schauen“

Allerdings gebe es auch viele Staaten, die nicht bereit seien, illegal Migrierende zurückzunehmen. „Mit Marokko verhandelt die EU seit über zehn Jahren, und gleichzeitig gibt es jedes Jahr Hunderte Millionen Euro an Annäherungsunterstützung“, so Kurz.

Daher erwarte er sich, dass Europa auf seine Interessen schaue und Staaten unterstütze, „die uns in dieser schwierigen Frage helfen“. Gelder für Entwicklungszusammenarbeit, Annäherungsunterstützung und andere Gelder für Zusammenarbeit sollten durchaus als Druckmittel für Abschiebungen verwendet werden, forderte Kurz.

Dieses Prinzip sei mittlerweile sogar von der EU-Kommission übernommen worden und werde wohl auch in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates übernommen werden. Überhaupt habe sich die Flüchtlingspolitik der meisten europäischen Staaten seit 2015 stark geändert, „und viele, die mich damals kritisiert haben, tun das nicht mehr oder nicht mehr in derselben Tonalität“, sagte Kurz.

EVP-Fraktionschef fordert Kompromiss

EVP-Fraktionschef Manfred Weber forderte einen Kompromiss in der EU zur Migration. „Die Migrationsfrage ist die offene Wunde dieser Europäischen Union. Wir müssen das lösen“, sagte Weber heute beim EVP-Treffen in Brüssel. „Die Zeit des Diskutierens ist vorbei. Wir müssen jetzt handeln.“

Weber begrüßte den Aufruf des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zum Handeln. „Die Migrationsfrage ist ein langfristiges Problem. Wir werden das während der nächsten Jahrzehnte haben. Deshalb müssen wir in der Europäischen Union eine Lösung finden“, sagte Weber.

Weber: Braucht Sicherung der Außengrenzen

Erste Vorbedingung für die EVP sei eine starke Grenzkontrolle. „Wir kriegen die Migrationsfragen nur in den Griff, wenn wir an der Außengrenze für Ordnung sorgen.“ An der griechisch-türkischen Grenze sei dies gelungen. „Jetzt muss es uns auch im Mittelmeer gelingen. Das heißt wir müssen dort gegen die Schlepper mit aller Macht vorgehen und ihnen das Handwerk legen“, sagte Weber.

Die mittel- und osteuropäischen EU-Staaten forderten zurecht, dass zunächst an der Außengrenze die Kontrolle zurückgewonnen werden müsse. Wenn dies gelinge, müssten aber auch die mittel- und osteuropäischen Staaten überlegen, wie Menschen in wirklicher Not geholfen werden könne.

Tajani: „Verträge sind einzuhalten“

"Eine Totalverweigerung kann auch nicht richtig sein. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sagte, ohne Lösungen in Afrika würden in den nächsten Jahren von dort immer mehr Menschen nach Europa kommen. Polen, Ungarn und Tschechien würden Sanktionen drohen, wenn sie die beschlossene Umverteilung von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland auf ihre Länder nicht durchführten. „Pacta sunt servanda (Verträge sind einzuhalten)“ - dies sei die Position des EU-Parlaments, sagte Tajani.