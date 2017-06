Kern drängt bei Treffen in Brno auf europäische Solidarität

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat bei einem Treffen mit den Premiers von Tschechien und der Slowakei auf Solidarität gedrängt. Es gebe in Europa die unbefriedigende Situation, dass „wir in Fragen, wo die europäische Solidarität gefordert ist, viel zu langsam vorankommen“, sagte Kern vor Journalisten in Brno. Konkret sprach er unfaire Steuerpraktiken an, ebenso die Flüchtlingspolitik.

In den Gesprächen mit dem tschechischen Premier Bohuslav Sobotka und seinem slowakischen Amtskollegen Robert Fico über das Thema Migration hat Kern nach eigenen Angaben „positiv festgestellt, dass seitens der Kollegen die Bereitschaft da ist, das Engagement zu vertiefen“. Fico sagte, dass jedes EU-Land Solidarität zeigen müsse. Die Frage sei aber, ob vorgeschrieben werde, wie diese auszusehen habe, oder ob sich das jedes Land selbst aussuche könne.

Fico: Leben in EU „kein Menschenrecht“

Fico bekräftigte gleichzeitig seine Vorbehalte gegen die Aufnahme von „Wirtschaftsflüchtlingen“ in der Slowakei. „In der EU zu leben betrachte ich nicht als Menschenrecht“, aber man müsse Solidarität mit jenen Menschen zeigen, die vor Krieg flüchten.

Der slowakische Premier lobte außerdem, dass gerade in kleineren Gesprächsrunden wie dem Treffen in Brno derartige Fragen viel lösungsorientierter und effizienter behandelt werden könnten als auf einem EU-Gipfel.

Tschechien und die Slowakei bekräftigten kürzlich gemeinsam mit ihren Visegrad-Partnern ihr Nein zu Flüchtlingsquoten. Die EU-Kommission hatte gegen Polen, Ungarn und Tschechien deswegen Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.