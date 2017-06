Strache: ÖVP-Chef übernimmt alte FPÖ-Forderung

ÖVP-Chef Sebastian Kurz ist mit dem Wunsch, die islamischen Kindergärten zu schließen, einmal mehr der FPÖ in die Quere gekommen. Deren Parteichef Heinz-Christian Strache stellte heute umgehend fest, dass Kurz „neuerlich eine langjährige FPÖ-Forderung“ aufnehme, rechnet aber nicht mit Umsetzung durch den „Ankündigungsweltmeister“. Kurz würden „Wille und Mut“ fehlen, seine Ankündigungen umzusetzen, so Strache in einer Aussendung.

Gestern Abend sagte Kurz dem „Kurier“, es solle „keine islamischen Kindergärten geben“. Diese seien sprachlich und kulturell von der Mehrheitsgesellschaft abgeschottet und würden vom Steuerzahler auch noch gefördert. Er will die Schließung über eine Verschärfung der Qualitätskriterien erreichen - und geht davon aus, dass die kritisierten Einrichtungen dann nicht mehr förderungswürdig seien und schließlich von selbst zusperren müssten.

Grüne: „Billiges Wahlkampfgetöse“

Endlich bundesweite Qualitätskriterien für Kindergärten hält zwar auch der grüne Bildungssprecher Harald Walser für geboten. Aber Kurz’ Hoffnung, dass dann die islamischen Kindergärten in Wien zusperren müssten, sei „nur billiges Wahlkampfgetöse“.

Missstände gebe es, die sollte man auch dringend angehen, aber „Verallgemeinerungen und ein generelles Verbot lösen die Ursachen nicht, sondern vergiften nur das gesellschaftliche Klima“, merkte Walser an - und fragte auch, was passieren solle, wenn in Wien 10.000 Kinder schlagartig ihren Platz verlieren.

Kritik von der Wiener SPÖ

Der Wiener Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky (SPÖ) fordert konkrete Anhaltspunkte und kritisiert Kurz’ Vorschlag. Gegenüber Ö1 sagte er, dass er „für eine Diskussion bereit“ sei, „die auf Fakten basiert und nicht auf Gerüchten. Ich ersuche den Herrn Minister Kurz, wenn er Verdachtsmomente hat oder konkrete Zahlen, dann soll er sie melden.“

NEOS: „Plumper Populismus“

Von Kurz plagiiert fühlte sich nicht nur die FPÖ, sondern auch NEOS: Die Forderung nach strengeren einheitlichen Qualitätskriterien habe Kurz aus ihrem Konzept für Chancenkindergärten abgeschrieben, in dem auch die Kontrolle aller Wiener Kindergärten verlangt wird. Darauf müsste man setzen und nicht auf „plumpen Populismus“, sagte die Wiener NEOS-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger.

Auch IGGÖ kritisiert Forderung

Kritik erntete Kurz für seine Forderung auch von der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ). Der Integrationsminister schüre „ein bisschen die Islamfeindlichkeit“, sagte IGGÖ-Sprecherin Sevgi Kircil im Ö1-Mittagsjournal. Der Religionspädagoge Ednan Aslan hält „nichts“ von einer pauschalen Schließung aller islamischen Kindergärten.

