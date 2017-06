Vor EU-Gipfel: Stimmen zu „Brexit“ und Migration

Die britische Premierministerin Theresa May hat vor dem EU-Gipfel in Brüssel bestätigt, dass sie bei dem Treffen einen Vorschlag zum Schutz der Bürgerrechte bei einem EU-Austritt Großbritanniens vorlegen wird. Dieser betreffe sowohl EU-Bürger in Großbritannien als auch Briten in der EU, sagte sie heute in Brüssel.

May betonte, die „Brexit“-Verhandlungen hätten „konstruktiv“ begonnen. Es gehe jetzt auch darum, eine Partnerschaft mit den europäischen „Freunden“ zu bauen.

Merkel: „Brexit“ steht nicht im Vordergrund

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat vor Beginn des Gipfels den „Vorrang der Zukunft der 27 vor den ‚Brexit‘-Verhandlungen“ betont. Merkel sagte, natürlich werde man mit den Briten im guten Geist verhandeln, doch „der klare Fokus muss auf der Zukunft der 27 liegen“. Beim Gipfel gehe es unter anderem um das Pariser Klimaabkommen, den freien und offenen Handel sowie um die Migration.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron betonte seine enge Abstimmung mit Deutschland. „Wir arbeiten sehr konkret Hand in Hand“, sagte Macron heute in Brüssel.

EU-Parlamentspräsident will „gute Lösung“

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sprach sich für eine gute „Brexit“-Lösung aus. Dabei gehe es darum, dass das für beide Seiten - die EU und Großbritannien - positiv sei. Zur Migration sagte Tajani, das sei die Hauptpriorität für das EU-Parlament. Vor allem gehe es um Afrika und dabei um Libyen. Dort sei die Situation zu stabilisieren. Und man müsse in Afrika den Kampf gegen die Armut gewinnen. Das sei aber ein Langfristprogramm.

Mogherini will Impuls für Verteidigungsfonds

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erwartet von den EU-Staats- und Regierungschefs „einen klaren Impuls“ bezüglich der Errichtung eines EU-Hauptquartiers, des Einsatzes der EU-Battlegroups und des EU-Verteidigungsfonds. Sie hoffe, dass dann die EU-Verteidigungsminister im September weitere Entscheidungen in diesem Bereich treffen könnten, sagte Mogherini.

Es sei traurig zu sehen, dass es in der Migrationsfrage EU-intern noch „Trennlinien oder Probleme“ gebe, betonte Mogherini. Im Jahr 2017 sei es gemeinsam mit internationalen Organisationen gelungen, über 4.500 illegal aus Libyen eingereiste Menschen in ihre Heimatländer zurückzuführen. Das sei mehr als im gesamten Jahr 2016.

Kurz bewarb Schließung der Mittelmeer-Route

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat heute vor Beginn des im Vorfeld eines EU-Gipfels traditionellen Treffens der Europäischen Volkspartei (EVP) in Brüssel betont, dass die Zusammenarbeit mit außereuropäischen Staaten in der Migrationsfrage verstärkt werden sollte.

Dabei solle durchaus auch finanzieller Druck ausgeübt werden, dass „Staaten ihre Staatsbürger zurücknehmen.“ Bei dem EVP-Treffen warb Kurz für eine Schließung der Mittelmeer-Route. „Es gibt sehr viele, die die Notwendigkeit sehen, die illegale Migration zu stoppen“, sagte Kurz anschließend in einem Telefonat mit der APA. Die Rettung im Mittelmeer dürfe nicht mit einem Ticket nach Mitteleuropa verbunden sein.

Kern gegen schnelle Antworten

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sprach sich dagegen aus, in der Migrationsfrage auf schnelle Antworten zu setzen. „Jeder, der hier mit Patentrezepten agiert, der führt die Leute hinters Licht“, betonte Kern heute vor dem Gipfel. Das sollte man bei so einer sensiblen Frage besser sein lassen, sagte der Bundeskanzler.