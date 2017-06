Bundesliga: Titelanwärter stellen sich neu auf

Die am 22. Juli beginnende Bundesliga-Saison ist ausgelost. Salzburg ist der große Gejagte. Dementsprechend intensiv feilen neben den „Bullen“ auch die Herausforderer Austria, Sturm Graz und Rapid am bestmöglichen Kader für 2017/18. Wirklich große Namen sucht man im Schatten des internationalen Transferwahnsinns vergeblich. Dennoch hat die Suche nach Verstärkungen auch in Österreich interessante Aspekte.

