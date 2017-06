Zeitung: Weltweite US-Fahndung nach Ex-VW-Managern

In der Affäre um manipulierte Abgaswerte hat die US-Justiz einem Medienbericht zufolge nun mehrere ehemalige Manager und Entwickler des deutschen Autokonzerns über die Polizeiorganisation Interpol weltweit zur Fahndung ausgeschrieben. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ („SZ“, Onlineausgabe) heute weiter berichtet, sollen sich unter den insgesamt fünf Personen auch zwei Vertraute des langjährigen VW-Vorstandschefs Martin Winterkorn befinden.

Der Vorwurf der US-Behörden laute den Angaben zufolge Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen US-Umweltvorschriften. Deutschland werde die Betroffenen „aber mit Sicherheit nicht an die Amerikaner ausliefern“, berichtet die „SZ“ weiter. Die in den USA Angeklagten können der Zeitung zufolge nun aber Deutschland nicht mehr verlassen, da in anderen Staaten die Festnahme und damit auch eine Auslieferung in die Vereinigten Staaten drohten.

Mit Oliver Schmidt sitzt in den USA bereits ein ehemaliger VW-Manager in Haft: „Er war im Januar so unvorsichtig gewesen, in die Vereinigten Staaten zu reisen“, so die „SZ“. Von der Zeitung wird gleichzeitig daran erinnert, dass auch in Deutschland von der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen rund 40 ehemalige und heutige VW-Beschäftigte ermittelt wird und „darunter befinden sich auch die fünf US-Angeklagten“.