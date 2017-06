Ein Toter bei Unwettern in Norddeutschland

Unwetter mit Gewittern, Hagel und Starkregen haben heute in Norddeutschland zu erheblichen Beeinträchtigungen und Unfällen geführt. Im niedersächsichen Landkreis Uelzen starb ein 50 Jahre alter Mann in seinem geparkten Auto, weil ein Baum auf das Fahrzeug fiel, wie die Polizei in Lüneburg mitteilte. Massive Beeinträchtigungen mit Streckensperrungen gab es im Bahnverkehr und auf Autobahnen.

Der Deutsche Wetterdienst berichtete von orkanartigen Böen mit Starkregen und Hagelkörnern mit drei Zentimetern Durchmesser im Norden und Osten Deutschlands. In Hamburg entwickelte sich demnach für fünf Minuten etwa zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernt ein Tornado. Mit der Gewitterfront verbanden sich große Temperaturstürze mit plötzlichen Temperaturunterschieden von 17 Grad Celsius.

Orkanböen und Starkregen

Dem Wetterdienst zufolge bewegte sich auf Magdeburg ein extremes Unwetter zu mit Orkanböen von bis zu 150 Stundenkilometern zu, dazu Hagel von vier Zentimetern Durchmesser und heftiger Starkregen. Auch Saarbrücken sollte von einem schweren Gewitter mit Starkregen getroffen werden.

In Berlin rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus. Es seien zahlreiche Notrufe eingegangen, nahe dem Olympiastadion stürzte ein Baum auf U-Bahngleise. Im Straßenverkehr kam es auf der Autobahn A7 im Norden zu Behinderungen.

Die Deutsche Bahn musste den Bahnverkehr auf mehreren Strecken im Norden Deutschlands einstellen, unter anderem von Hannover in Richtung Hamburg, Kiel und Bremen. Auch im Bereich Magdeburg, Braunschweig und Stendal wurde der Zugverkehr eingestellt.