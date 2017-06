Merkel will größtmögliche Rechte für EU-Bürger in GB

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel dringt auf möglichst weitgehende Rechte für EU-Bürger in Großbritannien. „Ich bin in der Tendenz für möglichst weitgehende Sicherheitsgarantien, die für EU-Bürger existieren“, sagte Merkel heute auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Am Abend wollte dort die britische Premierministerin Theresa May ihre Vorstellungen präsentieren, wie die Rechte der EU-Bürger im Königreich nach dessen EU-Austritt künftig gesichert werden können.

Der Schutz der bisherigen Rechte der EU-Bürger nach dem „Brexit“ und der britischen Bürger in der EU soll in den Austrittverhandlungen als Erstes geklärt werden. Guy Verhofstadt, der Unterhändler für das Europäische Parlament, das jedem Austrittvertrag zustimmen muss, hatte bereits erklärt, dass London die Schutzrechte allen EU-Bürger gewähren müsse, die bis zum vollzogenen Austritt in dem Land leben.

Zukunft der EU-27 hat Vorrang

Beim EU-Gipfel geht es schließlich auch um die Zukunft der dann ohne Großbritannien 27 Mitgliedsstaaten. Merkel machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass diese Frage Vorrang vor der Frage der „Brexit“-Verhandlungen haben müsse. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der erstmals an einem EU-Gipfel teilnimmt, betonte die Notwendigkeit, dass die 27 EU-Staaten ihre Zusammenarbeit rasch verstärken.

Kern hofft auf Umschwung durch Macron

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) äußerte auf dem EU-Gipfel die Hoffnung, dass sich die EU mit dem neuen französischen Präsidenten rasch weiterentwickelt und bisher schleppende Fragen gelöst werden. Er unterstütze Macrons Vision von Europa und auch die Einschätzung des französischen Präsidenten, „dass Europa kein Supermarkt ist“, sagte Kern nach der ersten Gipfelrunde in Brüssel.

Feilschen um EU-Agenturen

Beim EU-Gipfel wird es unterdessen auch um die neu zu vergebenden EU-Agenturen gehen. Fast alle Staaten, darunter auch Österreich, würden gerne zumindest eine der beiden Agenturen übernehmen, die aus London wegziehen müssen.

Mehr dazu in „Wie beim Eurovision Song Contest“