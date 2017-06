Afghanistan: Mindestens 34 Tote bei Autobombenanschlag

Bei einem Bombenanschlag in der südafghanischen Provinz Helmand sind heute mindestens 34 Menschen getötet worden. Fast 60 weitere wurden verletzt, wie die Provinzregierung mitteilte. Eine Autobombe explodierte vor einer Bank in der Provinzhauptstadt Laschkar Gah. Dort standen viele Menschen an, um vor dem nahenden Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan Geld in Empfang zu nehmen.

Zu dem Anschlag bekannten sich die islamistischen Taliban-Rebellen. Sie erklärten, ihr Ziel seien Soldaten und Polizisten gewesen, die in der Bank ihren Sold abholen wollten. Nach Angaben der Regierung handelte es sich bei den meisten Opfern dagegen um Zivilisten, darunter Frauen und Kinder.

Die Taliban hatten vor einiger Zeit ihre alljährliche „Frühjahrsoffensive“ gegen die afghanische Regierung gestartet. Die Rebellen kontrollieren große Gebiete der Provinz Helmand. Zehn der insgesamt 14 Bezirke in der Provinz sind bereits in ihrer Hand oder sind umkämpft. Die Rebellen kündigten bereits mehrfach die bevorstehende Einnahme von Laschkar Gah an. Im vergangenen Jahr waren Tausende Menschen vor Kämpfen in den umliegenden Gebieten in die Provinzhauptstadt geflohen.