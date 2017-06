Schießerei in mexikanischer Bar: Sechs Tote

Bei einer Schießerei in einer Bar sind in Mexiko sechs Menschen ums Leben gekommen. Offenbar handle es sich bei der Tat in der Ortschaft Apaseo el Alto um eine Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Banden, sagte der leitende Staatsanwalt im Bundesstaat Guanajuato, Carlos Zamarripa, heute.

Die Ortschaft liegt an den Grenze zwischen den Bundesstaaten Guanajuato und Queretaro im Zentrum des Landes. In der üblicherweise recht friedlichen Region hatte die Kriminalität zuletzt zugenommen.

Interne Verteilungskämpfe zwischen Verbrechersyndikaten ließen in den vergangenen Monaten die Gewalt in Mexiko eskalieren. Allein im Mai wurden in dem lateinamerikanischen Land 2.186 Menschen getötet. Das war der höchste Wert seit Beginn der systematischen Erhebung vor 20 Jahren.