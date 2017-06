Laut May aber keine EuGH-Zuständigkeit

Die britische Premierministerin Theresa May hat zugesichert, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt keinen im Land ansässigen EU-Bürger ausweisen wird. May unterbreitete diese Position am Donnerstag beim Gipfeltreffen in Brüssel den übrigen EU-Staats- und Regierungschefs. Abgelehnt wurde von May gleichzeitig aber die Forderung, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg für etwaige Streitfragen im Fall von in Großbritannien ansässigen EU-Bürgern zuständig sein soll.

