Formel 1: Vettel kann in Baku zurückschlagen

Das Gigantenduell zwischen Ferrari-Star Sebastian Vettel und Mercedes-Ass Lewis Hamilton geht am Sonntag (15.00 Uhr MESZ, live in ORF eins und im Livestream) beim Grand Prix von Aserbaidschan in die nächste Runde.

Die Chancen, dass der Deutsche nach dem Mercedes-Doppelsieg in Kanada zurückschlägt, stehen gut. Denn Hamilton kam bei der Premiere im Vorjahr mit dem Stadtkurs nicht zurecht. Zudem müssen die Silberpfeile eine Lösung für ihre Reifenprobleme finden - die sie heuer bereits in Monaco hatten.

