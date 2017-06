USA: Nordkorea testet erneut Raketentriebwerk

Ungeachtet wachsender Spannungen mit dem Westen hat Nordkorea nach US-Angaben erneut einen Raketenantrieb getestet. Das Triebwerk könne womöglich in einer Interkontinentalrakete zum Einsatz kommen, sagten amerikanische Regierungsvertreter gestern der Nachrichtenagentur Reuters.

Nordkorea testete zuletzt trotz immer neuer UNO-Sanktionen insbesondere ballistische Raketen in schneller Folge. Das Land arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung von Interkontinentalraketen, die auch die USA erreichen könnten.

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag die chinesische Nordkorea-Politik als Fehlschlag kritisiert. China ist der einzige große Verbündete der Regierung in Pjöngjang. Trump hat wiederholt von der Regierung in Peking verlangt, ihren Einfluss auf den abgeschotteten Nachbarn stärker zu nutzen, um das international geächtete Atomprogramm zu stoppen.