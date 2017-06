Großbrand in oberösterreichischem Entsorgungsbetrieb

14 Feuerwehren haben in der Nacht auf heute im Bezirk Braunau (Oberösterreich) einen Brand in einem Entsorgungsbetrieb bekämpft. In einer Halle geriet Kunststoff in Brand, die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

