A4-Flüchtlingsdrama: Prozess in Ungarn fortgesetzt

In der ungarischen Kleinstadt Kecskemet ist heute der Prozess gegen die Schlepperbande fortgesetzt worden, die für den qualvollen Erstickungstod von 71 Flüchtlingen in einem Kühl-Lkw im August 2015 verantwortlich sein soll. Deren Leichen wurden in dem Fahrzeug an der Ostautobahn (A4) im Burgenland gefunden.

Aussage verweigert

Für den dritten Prozesstag ist die Einvernahme des Drittangeklagten, eines 39-jährigen Bulgaren, geplant. Er soll den tödlichen Transport als Vorläufer begleitet haben. Diese Vorläuferwagen fuhren den eigentlichen Schleppertransporten stets voraus, um die Lage zu sondieren und vor etwaigen Kontrollen zu warnen.

Auch dem 39-Jährigen droht eine lebenslange Haft. Ihm werden organisierte Schlepperei und mehrfacher Mord unter besonders grausamen Umständen vorgeworfen. Der Bulgare hat vor Gericht die Aussage verweigert, ebenso wie der Haupt- und der Zweitangeklagte gestern, sodass Richter Janos Jadi erneut die Protokolle der Einvernahmen verliest.

Bandenchef schwer belastet

Einer der Angeklagten legte gestern ein Geständnis ab. Der Komplize belastete laut dem vor Gericht verlesenen Einvernahmeprotokoll den Bandenchef schwer. Dieser sei zu gierig geworden: „Deswegen sitzen wir hier.“ Begonnen hatte die Zusammenarbeit mit dem aus Afghanistan stammenden mutmaßlichen Drahtzieher mit Autogeschäften. Der Komplize schilderte auch die Schlepperfahrt im Detail. Von den 71 toten Menschen habe er erst im Fernsehen erfahren.

