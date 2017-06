Briten wollen laut Umfrage lieber Corbyn als May als Premier

Die Briten wünschen sich einer Umfrage zufolge inzwischen lieber Oppositionsführer Jeremy Corbyn an der Regierungspitze als Premierministerin Theresa May. Wie YouGov heute im Auftrag der Zeitung „The Times“ berichtete, sprachen sich 35 Prozent der Befragten für Corbyn und 34 Prozent für May aus. Es ist das erste Mal, dass der Labour-Politiker vor der Konservativen liegt.

May hatte bei der von ihr ausgerufenen Unterhauswahl Anfang Juni die absolute Mehrheit verloren. Sie versucht gegenwärtig mit der kleinen nordirischen Partei DUP eine Regierung aufzustellen.