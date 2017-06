Islam-Kindergärten: Kern kommentiert Kurz nicht

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) will nicht in die vom designierten ÖVP-Chef und Außenminister Sebastian Kurz angerissene Debatte über islamische Kindergärten einsteigen. Auf die Frage, was er von der Kurz-Forderung nach Schließung islamischer Kindergärten halte, sagte Kern vor Beginn des zweiten EU-Gipfeltags heute in Brüssel: „Ich möchte nicht jede Diskussion kommentieren.“

Der Vorschlag von Kurz stieß bisher fast durchwegs auf Ablehnung. Kritik kam aus der SPÖ, von den Grünen und NEOS. Auch die FPÖ bezweifelt die Umsetzung des Vorhabens.

Streit über Mittelmeer-Route als Gipfelthema

Unterdessen entwickelte sich zwischen SPÖ und ÖVP eine Diskussion darüber, ob die Schließung der Mittelmeer-Route Thema auf dem EU-Gipfel war. „Der Vorschlag schwebt hier gar nicht im Raum“, hatte Kern in Brüssel gesagt. ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger wies diese Darstellung zurück.

Der Vorschlag zur Schließung der Mittelmeer-Route schwebe vor allem in Österreich im Raum, sagte Kern in der Nacht auf heute nach dem EU-Gipfel mit Blick auf den jüngsten Vorstoß von Kurz. „Da müssen wir in Österreich ein bisschen aufpassen, was unsere europäische Verantwortung ist und wie wir da auftreten können, sodass wir ernst genommen werden“, so der SPÖ-Chef.

Köstinger widerspricht Kern

Köstinger verwies gegenüber der APA auf die Tagesordnung des EU-Gipfels und den Einladungsbrief von EU-Ratspräsident Donald Tusk. Tusk schrieb in dem der APA vorliegenden Brief unter anderem, dass in Zusammenhang mit der illegalen Migration nach Europa die Mittelmeer-Route „überprüft“ werden müsse.

„Ich weise höflich darauf hin, dass die Mittelmeer-Route sehr wohl Thema beim EU-Gipfel ist“, so Köstinger in Richtung Kern, „und zwar genau die Vorschläge von Sebastian Kurz, die immerhin bis vor Kurzem gemeinsame Regierungsposition Österreichs waren“, so Köstinger.