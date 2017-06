16-Jähriger nach Unfall mit Moped in Lebensgefahr

In Graz ist gestern ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. An einer Kreuzung kollidierte der Mopedlenker mit einem Pkw. Der Bursche schwebt laut Auskunft der Polizei in Lebensgefahr.

